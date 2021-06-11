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  • Galatasaray Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı resmen açıkladı
Spor

Galatasaray Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı resmen açıkladı

Süper Lig'de Göztepe ile sözleşmesi biten milli futbolcu Alpaslan Öztürk Galatasaray ile 3 yıllığına anlaştı. Sarı kırmızılılar Alpaslan transferini resmen açıkladı. Öte yandan Kasımpaşa'dan ayrılan Aytaç Kara da resmi imzayı attı.

11 Haziran 2021 Cuma 18:40 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 18:44
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Galatasaray, geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk'ü 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, 27 yaşındaki oyuncuya 3 yıl boyunca toplam 16 milyon 500 bin TL ödeyecek.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbolcu Alpaslan Öztürk ile 2021-2022 futbol sezonundan başlamak üzere 3 sezon için aşağıdaki şartlarda anlaşmaya varılmıştır.

2021-2022 sezonu için net 5.000.000 TL sabit transfer ücreti

2022-2023 sezonu için net 5.500.000 TL sabit transfer ücreti

2023-2024 sezonu için net 6.000.000 TL sabit transfer ücreti

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." Öte yandan Kasımpaşa'dan ayrılan Aytaç Kara da resmi imzayı attı.

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