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Spor

Galatasaray Amadou Diawara için ısrarcı

Galatasaray, 6 numara pozisyonu için rotayı yeniden Amadou Diawara'ya çevirdi. Sarı kırmızılılar Roma'da forma şansı bulamayan Amadou Diawara'ya sezon başında sezon başında da istemiş ancak ikna edememişti.

3 Ocak 2022 Pazartesi 09:29 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 09:29
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Galatasaray sezon başında da çok istediği Romalı yıldızı devre arasında kadrosuna katmayı planlıyor. Fatih Terim'in listesinin ilk sırasında Roma'dan Amadou Diawara yer alıyor. Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray'ın gündemine giren Gineli yıldız yapılan teklifi kabul etmemişti. Diawara, Sarı- Kırmızılılar'ın İtalyan kulübü ile kiralama konusunda anlaşmasına rağmen takımda kalma kararı vermişti. Ancak teknik direktör Jose Mourinho ile yıldızı barışmayan 24 yaşındaki futbolcu bu sezon sadece 8 karşılaşmada görev yapabildi.

1.5 MİLYON EURO VERECEK

Yaşanan gelişmeleri takip eden Galatasaray'ın yeniden Diawara için harekete geçeceği öğrenildi. İtalyan basını da yıldız futbolcunun bu kez Roma'dan ayrılık kararı aldığını belirtiyor. Galatasaray, İtalyan kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacak. Roma'nın 2019 yılında Napoli'den 21 milyon Euro'ya aldığı Diawara son dönemdeki başarısız performansı sonrası gözden düştü. Gineli futbolcunun piyasa değeri 10 milyon Euro seviyesine geldi. Cimbom'un sezonun ikinci yarısı için yıldız futbolcuya 1.5 milyon Euro önereceği öğrenildi.

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