Galatasaray - Anadolu Efes basketbol maçı içşn nefesler tutuldu. ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i 91-77 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı. Toplamda 3 galibiyet alan takım finale yükselecek. Peki Galatasaray - Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Galatasaray basketbol maçına dair ayrıntılar..

GALATASARAY BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ve Anadolu Efes, yarı finalde 3. kez karşı karşıya gelecek.

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçı olan Galatasaray - Anadolu Efes maçı 31 Mayıs Salı günü saat 20.30'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

GALATASARAY – ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Anadolu Efes maçı Tivibu Spor'dan naklen yayınlanacak. Maç şifreli olarak gösterilecek.

Galatasaray NEF, ING Basketbol Ligi yarı final 2. maçında Ergin Ataman yönetiminde Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes ile karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i 91-77 mağlup ederek seride durumu 1-1 yaptı. Karşılaşmanın ilk periyodunda 3 sayı çizgisinin gerisinden 6 isabet bulan Galatasaray Nef karşısında Anadolu Efes, boyalı alandan etkili oldu. Anadolu Efes, Galatasaray maçında ilk çeyrek 21-21 berabere tamamlandı.

Büyük mücadeleye sahne olan maçtan Anadolu Efes, 91-77'lik skorla galip ayrılarak seride durumu 1-1'e getirdi.

Bu sonuçla birlikte Sarı-Kırmızılı ekibin galibiyet serisi sona ermiş oldu.

3 GALIBIYETE ULAŞAN TAKIM FINALE YÜKSELECEK

Serinin üçüncü maçına Sarı Kırmızılı takım ev sahipliği yapacak. Seride 3 galibiyete ulaşan ekip finale yükselecek.

Galatasaray NEF - Anadolu Efes Basketbol maçını Anadolu Efes kazanırsa ev sahibi avantajını yeniden alacakken, Galatasaray kazanırsa seriyi bitirmek için kendi evinde tekrar oynaması gerekecek.