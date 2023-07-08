Galatasaray, Angelino transferi için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor

23. şampiyonluğunu elde ederek sezonu tamamlayan Galatasaray'da gözler gerçekleştirilecek transferlere çevrildi.

ÖNCELİKLİ HEDEF ANGELINO

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda düğmeye basan sarı-kırmızılılar, sol bek mevkisi için Alman ekibi Leipzig'de oynayan İspanyol yıldız Angelino'yu öncelikli hedef olarak belirledi.

GALATASARAY 8M€ ÖNERDİ

Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Leipzig ile görüştü ve Alman kulübüne 8 milyon Euro bonservis teklif edildi.

ALMANLAR 12M€ İSTİYOR

Leipzig ise 30 Haziran 2025 tarihinde kontratı sona erecek futbolcusu için Cimbom'dan 12 milyon Euro talep etti.

GALATASARAY KARARLI

Taraflar arasındaki pazarlıkların yeniden başladığı ve Galatasaray bu transferde kararlı olduğu öğrenildi. Angelino için teknik direktör Okan Buruk'un da olumlu rapor verdiği biliniyor.

Geçen sezonu Hoffenheim'da geçiren Angelino, skorer özelliğiyle dikkatleri üstüne çekiyor. İspanyol futbolcu Hoffenheim formasıyla 35 maçta forma giyerken, 1 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.