İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2023 Cumartesi / 20 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0402
  • EURO
    28,5849
  • ALTIN
    1612.21
  • BIST100
    6187.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Angelino transferi için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor
Spor

Galatasaray, Angelino transferi için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor

Sol bek transferi yapacak Galatasaray'da Angelino defteri yeniden açıldı. Leipzig'le yıldız isim için masaya oturuldu. Cimbom, Alman ekibine 8 milyon Euro bonservis teklif etti. Leipzig ise 12 milyon Euro istedi.

Takvim8 Temmuz 2023 Cumartesi 14:41 - Güncelleme:
Galatasaray, Angelino transferi için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor
ABONE OL

23. şampiyonluğunu elde ederek sezonu tamamlayan Galatasaray'da gözler gerçekleştirilecek transferlere çevrildi.

ÖNCELİKLİ HEDEF ANGELINO

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda düğmeye basan sarı-kırmızılılar, sol bek mevkisi için Alman ekibi Leipzig'de oynayan İspanyol yıldız Angelino'yu öncelikli hedef olarak belirledi.

GALATASARAY 8M€ ÖNERDİ

Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcunun transferi için Leipzig ile görüştü ve Alman kulübüne 8 milyon Euro bonservis teklif edildi.

ALMANLAR 12M€ İSTİYOR

Leipzig ise 30 Haziran 2025 tarihinde kontratı sona erecek futbolcusu için Cimbom'dan 12 milyon Euro talep etti.

GALATASARAY KARARLI

Taraflar arasındaki pazarlıkların yeniden başladığı ve Galatasaray bu transferde kararlı olduğu öğrenildi. Angelino için teknik direktör Okan Buruk'un da olumlu rapor verdiği biliniyor.

Geçen sezonu Hoffenheim'da geçiren Angelino, skorer özelliğiyle dikkatleri üstüne çekiyor. İspanyol futbolcu Hoffenheim formasıyla 35 maçta forma giyerken, 1 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.