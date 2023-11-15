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Spor

Galatasaray, Ankara'da galibiyeti aldı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Galatasaray HDI Sigorta, Spor Toto'ya konuk oldu. Sarı kırmızılılar karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

15 Kasım 2023 Çarşamba 21:02 - Güncelleme:
Galatasaray, Ankara'da galibiyeti aldı
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Spor Toto'yu 3-1 yendi.

Spor Toto dördüncü yenilgisini alırken, Galatasaray HDI Sigorta altıncı galibiyetini elde etti.

Bu sonuçlarla Galatasaray HDI Sigorta, haftayı 18 puanla üçüncü sırada tamamladı. Spor Toto ise 8. puanla sekizinci sırada yer aldı.

Salon: Ziraat Bankkart

Hakemler: Yavuz Akdemir, Erkan Sarı

Spor Toto: Berezhko, Mustafa Koç, Selçuk Keskin, Sharifi, Mustafa Cengiz, Vucicevic (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Sercan Yüksel Bıdak, Petric, Batuhan Avcı, Yiğit Kaplan Savaş)

Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Zimmermann, Kujundzic, Oğuzhan Karasu, Hadrava, Baturalp Burak Güngör (Beytullah Hatipoğlu, Ozan Ataseven, Muzaffer Yönet, Selim Kalaycı, Onur Günaydı, Osman Çağatay Durmaz)

Setler: 17-25, 21-25, 25-21, 21-25

Süre: 109 dakika (23, 28, 29, 29)

  • Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi
  • Galatasaray HDI Sigorta
  • Spor Toto

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