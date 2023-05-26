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Spor

Galatasaray, Ankaragücü'ne hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 36.haftasında Ankaragücü deplasmanına konuk olacak Galatasaray, hazırlıklara başladı.

AA26 Mayıs 2023 Cuma 15:58 - Güncelleme:
Galatasaray, Ankaragücü'ne hazırlanıyor
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Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 36. haftada 30 Mayıs Salı günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan antrenmanda, 3 gruba ayrılan futbolcular 8'e 2 pas çalışması yaptı. Antrenman, topa sahip olma çalışması ve 2'ye 2 oyunun ardından 4 takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.

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