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Spor

Galatasaray, Ankaragücü'ne hazırlanıyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

IHA28 Mayıs 2023 Pazar 16:46 - Güncelleme:
Galatasaray, Ankaragücü'ne hazırlanıyor!
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.30'da yapacağı idmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray, Ankaragücü maçında 3 puanı alması halinde 23. şampiyonluğunu ilan edecek.

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