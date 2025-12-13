Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16'ncı haftasında Hesap.com Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı kırmızılı ekipte hedef maçtan 3 puanla ayrılıp Monaco yenilgisini unutmak.

Karşılaşmada sakatlıkları nedeniyle Wilfried Singo'nun yanı sıra Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan ve Mario Lemina'nın forma giymesi beklenmiyor. Metehan Baltacı ve Eren Elmalı'nın da men cezaları devam ediyor.

Galatasaray, rakibine konuk olduğu son 3 lig maçında gol yemeden galibiyet aldı. Buna karşın sarı kırmızılı ekip ligdeki son 2 deplasman karşılaşmasında puan kaybetti.

Ligde istediği sonuçları alamayan Hesap.com Antalyaspor ise çıkış arıyor. Ev sahibi ekip, ligde son 4 maçta galibiyet alamadı. Son 10 karşılaşmada ise 1 kez sahadan 3 puanla ayrıldı. Hesap.com Antalyaspor, Galatasaray'la oynadığı son 18 lig maçında da galibiyet göremedi

Corendon Airlines Park'ta oynanacak karşılaşmayı, Ali Yılmaz yönetecek. Maç saat 20'de başlayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Hesap.com Antalyaspor: Abdullah, Veysel, Bahadır, Hüseyin, Bünyamin, Ceesay, Safuri, Paal, Ballet, Storm, Boli.

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış, Osimhen.