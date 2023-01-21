Galatasaray, Antalyaspor maçına hazır

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde, dinamik ısınmayla başlayan antrenman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın (cumartesi) saat 19.00'da NEF Stadyumu'nda Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 18 maça çıkan sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalardan 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 42 puanla 1. sırada yer alıyor.