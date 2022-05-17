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Spor

Galatasaray Antalyaspor maçına hazırlanıyor

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında 20 Mayıs Cuma günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

AA17 Mayıs 2022 Salı 17:33 - Güncelleme:
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Süper Lig'in 37. haftasında dün Adana Demirspor'u konuk eden sarı-kırmızılı takım, Antalyaspor mücadelesi öncesi ilk çalışmasını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor mücadelesine ilk 11'de başlayan oyuncular, günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi. Diğer oyuncuların ise ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı idman, top kapma çalışmasıyla sürdü. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek Galatasaray, Antalyaspor maçının son hazırlığını perşembe günü gerçekleştirecek.

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