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Spor

Galatasaray-Antalyaspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya

Bu akşam saat 20.00'da oynanacak olan Galatasaray-Antalyaspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya oldu.

IHA26 Şubat 2024 Pazartesi 12:42 - Güncelleme:
Galatasaray-Antalyaspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bu akşam oynanacak Galatasaray-Antalyaspor müsabakanın Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, bu akşam saat 20.00'da Antalyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Anıl Usta yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Bu mücadelede VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. AVAR'da ise Onur Özütoprak ve Hakan Yemişken yer alacak.

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