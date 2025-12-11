İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2025 Perşembe / 21 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6254
  • EURO
    50,0627
  • ALTIN
    5778.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Antalyaspor mesaisine başladı
Spor

Galatasaray, Antalyaspor mesaisine başladı

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak Galatasaray maçın hazırlıklarına teknik direktör Okan Buruk yönetiminde başladı.

IHA11 Aralık 2025 Perşembe 15:17 - Güncelleme:
Galatasaray, Antalyaspor mesaisine başladı
ABONE OL

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve 10'a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışması ve orta-şut çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 14.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Antalya'ya hareket edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.