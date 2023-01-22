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Spor

Galatasaray, Antalyaspor serisini 14'e çıkardı

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında evinde konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 yenen Galatasaray, rakibine karşı kaybetmeme serisini 14'e yükseltti.

IHA22 Ocak 2023 Pazar 00:50 - Güncelleme:
Galatasaray, Antalyaspor serisini 14'e çıkardı
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Sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, rakibine karşı yenilmezliğini de 14 maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda mücadele ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu karşılaşma ile birlikte sarı-kırmızılıların rakibine karşı yenilmeme serisi devam etti. Galatasaray, Antalyaspor'a karşı hepsi Süper Lig'de olmak üzere son 14 maçta kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, kırmızı-beyazlılara son olarak 16 Nisan 2016 tarihinde Antalya'daki müsabakada 4-2 mağlup oldu. Bu maçlarda Galatasaray 10 galibiyet elde ederken, 4 karşılaşma da berabere sona erdi.

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