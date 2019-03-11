Galatasaray, Antalyaspor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçında Antalyaspor'u ağırlayacak.
Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray
Muslera
Mariano
Luyindama
Marcao
Martin Linnes
Fernando
Ndiaye
Feghouli
Belhanda
Emre Akbaba
Diagne
Antalyaspor
Boffin
Celutska
Salih
Diego
Chico
Charles
Hakan
Amilyon
Serdar
Fredy
Mevlüt
Süper Lig'de 24 maçta 13 galibiyet 7 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, 4 kez de mağlup oldu. 46 puanı bulunan Galatasaray, 1 maç eksiğiyle lider Medipol Başakşehir'in 11 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.
Antalyaspor ise 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgiyle 32 puan topladı.
Sezonun ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan maçı sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazanmıştı.
- Linnes kart sınırında
Galatasaraylı futbolcu Martin Linnes, Antalyaspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Norveçli sağ bek, karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda 26. haftada deplasmanda Bursaspor ile yapılacak maçta forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekipte, arka çapraz bağında esneme tespit edilen Japon sol bek Yuto Nagatomo'nun Antalyaspor'a karşı oynaması beklenmiyor.
- Ligde 10 maçlık yenilmezlik serisi
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 10 maçtır kaybetmiyor.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 14. haftasında Beşiktaş'a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 6 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.
- Sahasında mağlubiyeti unuttu
Süper Lig'de iç sahada mevcut en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynadığı son 31 maçta mağlup olmadı.
Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında Türk Telekom Stadı'nda mağlubiyet yüzü görmedi.
Galatasaray, evindeki son 31 lig maçının 26'sını kazanıp 5'inde berabere kaldı.
Galatasaray ile Antalyaspor 46. randevuda
Galatasaray ile Antalyaspor, Süper Lig'de 46. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan maçlarda sarı-kırmızılılar 27, kırmızı-beyazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar 11 müsabakada ise eşitliği bozamadı.
Galatasaray'ın 85 golüne, rekabetteki son 5 maçı kazanamayan Akdeniz ekibi 44 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı Galatasaray 1-0 kazandı.
- İstanbul'daki maçlar
İki takımın İstanbul'da yaptığı 22 maçta, Galatasaray'ın rakibine galibiyet sayısında 13-4 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 5 maçta da berabere kaldı.
Galatasaray'ın İstanbul'daki 42 golüne, Antalya ekibi 23 golle karşılık verdi.
Geçen sezon İstanbul'daki maçta Galatasaray 3-0 galip geldi.
Galatasaray, deplasmanda genelde başarılı sonuçlar aldığı Antalyaspor'a, sahasında ise 1984-1985'te 2-1, 1994-1995'te 3-0, 1995-1996 ve 2009-2010 sezonlarında 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Antalyaspor, rakibi karşısındaki toplam 7 galibiyetinden 4'ünü deplasmanda elde etti.
Taraflar arasında İstanbul'da yapılan son 10 lig maçının 4'ünü Galatasaray, birini Antalyaspor kazandı, 5 müsabaka da berabere bitti.
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