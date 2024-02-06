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  • Galatasaray aradığı 10 numarayı buldu! Yaser Asprilla için harekete geçildi
Spor

Galatasaray aradığı 10 numarayı buldu! Yaser Asprilla için harekete geçildi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, aradığı 10 numarayı buldu. Sarı-kırmızılıların Watford'da forma giyen Yaser Asprilla'yı gündemine aldığı ve transfere Okan Buruk'tan onay çıktığı ileri sürüldü. İşte detaylar...

Takvim6 Şubat 2024 Salı 10:56 - Güncelleme:
Galatasaray aradığı 10 numarayı buldu! Yaser Asprilla için harekete geçildi
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Ara transferde titiz bir politika yürüten Galatasaray'da gözler 10 numara takviyesine çevrildi. Cimbom'un, İngiliz ekibi Watford'da oynayan Yaser Asprilla'yı gündemine aldığı ortaya çıktı.

BURUK SICAK BAKIYOR

Galatasaray scout ekiplerinin, 20 yaşındaki Kolombiyalı futbolcuyla ilgili detaylı araştırma yaptığı ve bunu raporlayarak teknik ekibe sunduğu öğrenildi. Hem 10 numara hem de sağ kanatta oynayabilen Asprilla'ya Okan Buruk'un da onay verdiği öğrenildi.

GİRİŞİMLER BAŞLIYOR

Sarı-Kırmızılı yetkililer, kulübüyle kontratı 2026'ya kadar süren yıldız isimle ilgili girişimlerde bulunmaya hazırlandığı, gelen haberler arasında.

9 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon Ada ekibinde hem Championship hem de FA Kupası'nda toplam 30 maça çıkan Asprilla, 4 gol atarken 5 de asist katkısı verdi.

MÜCADELECİ YAPISIYLA TANINIYOR

Takımı adına 9 gole direkt etki etmeyi başaran futbolcu, kariyerinde daha önce Envigado ekibinde oynamış ve ülkesi Kolombiya'da parlamıştı. Sol ayağını etkin şekilde kullanan ve mücadeleci yapısıyla tanınan Asprilla, profesyonel kariyerinde ise şu ana kadar 109 maça çıkarken, 11 gol attı ve 10 da asist üretti.

AVRUPA'DAN KULÜPLER TAKİPTE

Avrupa'dan birçok ünlü kulübün takip ettiği Kolombiyalı yıldız oyuncuya güncel verilere göre 6 milyon Euro değer biçiliyor. Kolombiya'nın parlayan isimlerinden biri olan Aspirilla ülkesinin U20 takımında 4 maçta 3 gol attı.

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