İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Şubat 2025 Perşembe / 15 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,1259
  • EURO
    37,7931
  • ALTIN
    3388.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray aradığı kaleciyi komşuda buldu! İşte Aslan'ın hedefindeki o isim
Spor

Galatasaray aradığı kaleciyi komşuda buldu! İşte Aslan'ın hedefindeki o isim

14 yıldır Galatasaray'ın kalesini koruyan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda son bulunuyor. Ülkesine dönmeyi hedefleyen Muslera'nın yerine sarı kırmızılı ekip alternatif isimler üzerinde çalışıyor. Son olarak Yunan basınında çıkan habere göre Galatasaray, Olympiakos'un genç kalecisi Konstantinos Tzolakis'in peşinde. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ13 Şubat 2025 Perşembe 10:16 - Güncelleme:
Galatasaray aradığı kaleciyi komşuda buldu! İşte Aslan'ın hedefindeki o isim
ABONE OL

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın geleceği belirsizliğini koruyor. Öte yandan sarı-kırmızılı idareciler, Muslera'nın yerine arayışlarını sürdürüyor.

2011'den beri Galatasaray'ın kalesini koruyan Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda noktalanıyor. Ülkesi Uruguay'a dönme hedefi olan tecrübeli eldiven yine de nihai kararını vermiş değil.

Buna karşın Galatasaray yönetimi, Muslera'nın yerine kaleci arayışlarını sürdürüyor. Bu bağlamda son iddia ise Yunanistan'dan geldi.

ASLAN TZOLAKİS'İN PEŞİNDE

Sportime'ın geçtiği habere göre Galatasaray, Olympiakos'un genç kalecisi Konstantinos Tzolakis'in peşinde.

Haberde Galatasaray'ın, Muslera'nın yerine kaleci arayışlarına başladığı ve Tzolakis'in listenin üst sıralarında yer aldığı vurgulandı.

Bu sezon özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Konstantinos Tzolakis, lig aşamasında çıktığı 8 maçın 6'sında kalesini gol kapattı.

Öte yandan Tzolakis söz konusu 8 maçta kalesine gelen 28 şutun 25'ini kurtarmayı başararak inanılmaz bir istatistiğe imza attı.

22 yaşındaki Tzolakis'in Olympiakos ile 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Hatırlanacağı üzere Fenerbahçe geçtiğimiz sezon UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile eşleşmiş ve Tzolakis, seri penaltılara giden rövanş maçında 3 penaltı kurtararak takımını yarı finale taşımıştı. Olympiakos o sezon yarı finalde Aston Villa'yı eleyip finalde de Fiorentina'yı uzatmalarda bulduğu golle 1-0 mağlup edip kupaya uzanmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.