Galatasaray aradığı orta sahayı Brezilya'da buldu

Sağ bek transferinde Elias Jelert'i kadrosuna katarak mutlu sona ulaşan Galatasaray, orta saha için gaza bastı.

Okan Buruk'un iki yönlü orta saha isteği sonrası sarı kırmızılı yönetim, tüm uğraşlara rağmen Wendel'in kulübü Zenit ile anlaşamadı.

Sarı kırmızılı takım, yıldız futbolcunun alternatifini Brezilya'da buldu. Galatasaray, Copa America'da ön plana çıkan Richard Rios için ilk teklifini yaptı.

İŞTE YAPILAN O TEKLİF

Brezilya basınında yer alan habere göre; Galatasaray, Richard Rios için Palmeiras'a 16 milyon Euro bonservis bedeli teklif etti.

Habere göre; Brezilya ekibinin bu teklife sıcak bakmadığı ve rakamın yükseltilmesini beklediği belirtildi.

24 yaşındaki orta saha, Palmeiras ile 83 maça çıktı ve 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.