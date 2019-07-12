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Galatasaray, Arda Turan ile el sıkıştı

Transferin hızlı takımlarından Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılıların eski yıldızı Arda Turan ile her konuda anlaşma sağladığı bildirildi.

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Bonservisi Barcelona'da olan ve Medipol Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Arda Turan, yuvası Galatasaray'a geri dönüyor.
 
Milli Takım'da yaşanan krizin ardından Arda Turan'la Fatih Terim'in arası açılmıştı ve ikili uzun bir süre konuşmamıştı. Ancak aylar önce babasını kaybeden Fatih Terim'e telefon edip başsağlığı dileyen Arda Turan'la deneyimli hocanın arasında buzlar erimişti.
 
Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim, yaptığı toplantıda Arda Turan'ın Galatasaray'a dönmesi konusunda anlaşma sağladı.
 
Milli futbolcunun kısa süre içerisinde Galatasaray forması giymesi bekleniyor.
 
ÖNCE ATLETICO SONRA BARÇA
 
Arda Turan, Galatasaray'dan Atletico Madrid'de 2011-2012 sezonunun başında transfer olmuştu.
 
Arda Turan, gösterdiği başarılı performansın ardından Barcelona'nın yolunu tutmuştu.
 
(Takvim)
 

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