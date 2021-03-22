İSTANBUL 13°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mart 2021 Pazartesi / 9 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7858
  • EURO
    9,3731
  • ALTIN
    435.016
  • BIST100
    1379.25
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Arda Turan'ın sözleşmesini uzatıyor
Spor

Galatasaray Arda Turan'ın sözleşmesini uzatıyor

Galatasaray milli futbolcu Arda Turan'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı. Sarı kırmızılılar sözleşmesinin otomatik olarak 1 yıl daha uzamasına 4 maç kala 34 yaşındaki oyuncu ile resmi görüşmelere başladığı iddia edildi.

22 Mart 2021 Pazartesi 20:21 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 20:21
ABONE OL

Galatasaray'da milli futbolcu Arda Turan'ı sözleşmesi uzatılıyor. İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Arda Turan'ın Galatasaray ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacağını duyurdu.

Sezon başında yapılan sözleşmede, "A Takım'ın UEFA Avrupa Ligi ve Türkiye Süper Lig müsabakalarının toplamının yarısından fazlasında ilk 11'de başlaması halinde sözleşmesinin bir yıl daha uzayacağı ve 5 milyon lira garanti para alacağı belirtilen tecrübeli oyuncu, bugüne kadar 24'si lig, 1'i de Avrupa müsabakası olmak üzere 26 karşılaşmada şans buldu.

Arda Turan'ın sözleşmesindeki +1 sezonluk opsiyonun devreye girmesi için 4 maçta daha ilk 11 çıkması şart. 34 yaşındaki yıldızın sözleşme, opsiyonu devreye girmeden uzatılmasına karar verildi.

Fernando Muslera'nın dönmesinin ardından kaptanlığı bırakan Arda Turan, çıktığı 26 resmi maçta 3 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.