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Spor

Galatasaray asla pes etmiyor

Süper Lig'de lider durumda bulunan Galatasaray, 30 karşılaşmada 5 kez geriye düştü. Bu müsabakaların 4'ünü kazanırken 1'ini kaybetti.

Sabah31 Mart 2024 Pazar 16:47 - Güncelleme:
Galatasaray asla pes etmiyor
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Galatasaray'ın bu sezonki başarısının arkasında geriye düştüğü maçlarda gösterdiği hızlı reaksiyon yatıyor. Sarı-kırmızılı takım, özellikle ligin ikinci yarısında mağlup konumda olduğu karşılaşmalarda pes etmeden rakiplerine cevap verdi.

18 maçtır (16G-2B) bileği bükülmeyen Aslan, bu sezon 30 maçta sadece 5 kez geriye düştü. Bu müsabakalarda toplamda 114 dakika skor dezavantajı yaşayan Galatasaray, süre bakımından ligin en iyi takımı oldu.

FENERBAHÇE 203 DAKİKA İLE İKİNCİ

Cimbom, ligin ilk yarısında Ankaragücü (2-1), ikinci devresinde İstanbulspor (3- 1), Gaziantep FK (2-1) ve son olarak Kasımpaşa (3-4) karşısında negatif konumdaki tabelayı lehine çevirdi. Yalnızca ilk yarıdaki Hatay deplasmanında (2-1) kaybetti. Fenerbahçe ise maçlarda 203 dakika yenik kalıp iki numaraya yerleşti. Fenerbahçe'yi; Trabzonspor (538), Ankaragücü (584) ve Adana Demirspor (677) takip etti. Galatasaray ayrıca kaleci ve savunma başarısıyla 30 maçın 15'inde gol yemedi.

5 KEZ SON DAKİKA GOLÜ BULDU

Brezilyalı forveti Carlos Vinicius'un son dakika golüyle Kasımpaşa'yı 4-3 yenmeyi başaran Galatasaray, bu sezon 90 ve uzatma dakikalarında 5 kez rakip ağları ağları sarstı. Sarı-kırmızılı takım, bu sayede hanesine 6 puan yazdırdı.

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