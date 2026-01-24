İSTANBUL 12°C / 8°C
Spor

Galatasaray Asprilla'ya kavuşuyor! Genç yıldız İstanbul'a geliyor

Galatasaray, Girona forması giyen Yaser Asprilla ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılılara kiralık olarak katılacak olan 22 yaşındaki oyuncu, resmi imza için bu gece İstanbul'a geliyor.

HABER MERKEZİ24 Ocak 2026 Cumartesi 21:59
Galatasaray Asprilla'ya kavuşuyor! Genç yıldız İstanbul'a geliyor
Süper Lig devi Galatasaray, Yaser Asprilla'yı kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar ile resmi sözleşmeye imza atacak olan oyuncu, İstanbul'a doğru yola çıktı.

Sarı-Kırmızılılar, Girona'da forma giyen 22 yaşındaki Yaser Asprilla ve kulübü Girona ile anlaşma sağladı.

Asprilla'nın ilk etapta kiralık olarak takıma katılacak, belirli sayıda maça çıkması durumunda ise zorunlu satın alma maddesinin devreye girecek.

Kolombiyalı futbolcu, bugün saat 23:00 sıralarında İstanbul'da olacak.

TOPLAM MALİYET 23 MİLYON EURO

Asprilla'nın bonservisiyle takıma katılması durumunda Sarı-kırmızılılara toplam maliyeti 23 milyon euro civarında olacak.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Sarı kırmızılı kulüp, sosyal medya hesabından, "Yáser Asprilla'dan büyük Galatasaray taraftarına mesaj var!" notuyla bir paylaşım yaptı.

