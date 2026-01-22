UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Atletico Madrid ile evinde karşı karşıya geldi.
Konuk ekip, karşılaşmanın ilk dakikalarında Giuliano Simeone ile 1-0 öne geçerken, temsilcimiz Galatasaray'da Salladi'nin kestiği orta da Llorente topu kendi ağlarına gönderdi. Mücadelede başka gol çıkmayınca karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Bu skorla temsilcimiz puanını 10'a çıkardı.
Bu sonuçla birlikte UEFA ülke puanında son durum netlik kazandı. İşte Türkiye'nin yeri...
1- İNGİLTERE: 104.769
2- İTALYA: 92.553
3- İSPANYA: 86.890
4- ALMANYA: 83.259
5- FRANSA: 75.605
6- HOLLANDA: 66.095
7- PORTEKİZ: 63.666
8- BELÇİKA: 58.150
9- TÜRKİYE: 48.325
10- ÇEKYA: 46.075