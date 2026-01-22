UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Atletico Madrid ile evinde karşı karşıya geldi.

Konuk ekip, karşılaşmanın ilk dakikalarında Giuliano Simeone ile 1-0 öne geçerken, temsilcimiz Galatasaray'da Salladi'nin kestiği orta da Llorente topu kendi ağlarına gönderdi. Mücadelede başka gol çıkmayınca karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Bu skorla temsilcimiz puanını 10'a çıkardı.

Bu sonuçla birlikte UEFA ülke puanında son durum netlik kazandı. İşte Türkiye'nin yeri...

1- İNGİLTERE: 104.769

2- İTALYA: 92.553

3- İSPANYA: 86.890

4- ALMANYA: 83.259

5- FRANSA: 75.605

6- HOLLANDA: 66.095

7- PORTEKİZ: 63.666

8- BELÇİKA: 58.150

9- TÜRKİYE: 48.325

10- ÇEKYA: 46.075