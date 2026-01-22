İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2026 Perşembe / 4 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3144
  • EURO
    50,7645
  • ALTIN
    6706.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Atletico Madrid ile berabere kaldı! Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması netleşti
Spor

Galatasaray, Atletico Madrid ile berabere kaldı! Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması netleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Alınan sonucun ardından UEFA ülke puanı sıralamasındaki güncel tablo belli oldu.

HABER MERKEZİ22 Ocak 2026 Perşembe 08:18 - Güncelleme:
Galatasaray, Atletico Madrid ile berabere kaldı! Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması netleşti
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, Atletico Madrid ile evinde karşı karşıya geldi.

Konuk ekip, karşılaşmanın ilk dakikalarında Giuliano Simeone ile 1-0 öne geçerken, temsilcimiz Galatasaray'da Salladi'nin kestiği orta da Llorente topu kendi ağlarına gönderdi. Mücadelede başka gol çıkmayınca karşılaşma 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Bu skorla temsilcimiz puanını 10'a çıkardı.

Bu sonuçla birlikte UEFA ülke puanında son durum netlik kazandı. İşte Türkiye'nin yeri...

1- İNGİLTERE: 104.769

2- İTALYA: 92.553

3- İSPANYA: 86.890

4- ALMANYA: 83.259

5- FRANSA: 75.605

6- HOLLANDA: 66.095

7- PORTEKİZ: 63.666

8- BELÇİKA: 58.150

9- TÜRKİYE: 48.325

10- ÇEKYA: 46.075

ÖNERİLEN VİDEO

O'Neal ile buluşmada yeni görüntü! Kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.