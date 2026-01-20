İSTANBUL 7°C / 1°C
Galatasaray, Atletico Madrid maçına hazır

Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında yarın Atletico Madrid ile karşılaşacak Galatasaray maçın hazırlıklarını tamamladı.

Galatasaray, Atletico Madrid maçına hazır
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yedinci haftasında yarın İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde Atletico Madrid maçının taktik çalışması yapıldı.

Gribal enfeksiyon nedeniyle dün idmana çıkmayan Uğurcan Çakır, bugün antrenmanda yer aldı.

Sol diz dış yan bağlarında yırtık oluşan Gabriel Sara ise sağlık ekibinin kontrolünde antrenmanda kendini denedi.

Sakatlığı sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan Wilfried Singo ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı. Fildişi Sahilli oyuncu, sonraki bölümde çalışmasını salonda bireysel olarak sürdürdü.

Galatasaray'ın genç futbolcusu Arda Ünyay ise sakatlığı sebebiyle idmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta Atletico Madrid ile karşılaşacak.

