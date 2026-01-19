İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ocak 2026 Pazartesi / 1 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2743
  • EURO
    50,3319
  • ALTIN
    6491.52
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
Spor

Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ile oynayacağı maçı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. İşte detaylar...

IHA19 Ocak 2026 Pazartesi 12:32 - Güncelleme:
Galatasaray-Atletico Madrid maçının hakemi belli oldu
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Galatasaray-Atletico Madrid karşılaşmasında Rumen hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray 21 Ocak Çarşamba günü saat 20.45'te sahasında İspanyol ekibi Atletico Madrid ile karşılaşacak. Bu müsabakayı Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ile Ferencz Tunyogi yapacak. Mücadelenin 4. hakemi de Szabolcs Kovacs olacak.

Maçta VAR'da Rob Dieperink, AVAR'da da Catalin Popa görev alacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.