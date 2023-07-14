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Spor

Galatasaray, Austria Wien ile berabere kaldı

Galatasaray, Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında bu ülkenin temsilcilerinden Austria Wien ile 1-1 berabere kaldı.

AA14 Temmuz 2023 Cuma 22:40 - Güncelleme:
Galatasaray, Austria Wien ile berabere kaldı
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Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya kampında oynadığı ikinci hazırlık maçında bu ülkenin temsilcilerinden Austria Wien ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz ile yakaladığı önemli pozisyonları değerlendiremedi. Sarı-kırmızılı takımın rakibinin yaptığı hücumlarda da kalesini başarılı bir şekilde koruduğu ilk yarı golsüz berabere bitti.

İkinci yarıya hızlı başlayan Austria Wien, 49. dakikada Holland'ın ceza sahası dışından kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Meisl'ın kırmızı kart görmesiyle savunmaya çekilen Austria Wien karşısında baskısını attıran Galatasaray, 83. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle skoru 1-1 yaptı. Kalan sürede başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 berabere sona erdi.

Bu arada maçın son dakikasında iki takım oyuncuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk maçında Macaristan ekibi Kisvarda'yı 2-0 yenmişti.

ANGELİNO MAÇTA FORMA GİYMEDİ

Galatasaray'ın yeni transferi Angelino, Austria Wien ile oynanan hazırlık maçının kadrosuna alınmadı.

Almanya'nın Leipzig ekibinden transfer edilen İspanyol futbolcu, maçı tribünden takip etti.

Sarı-kırmızılı takımın kampında bulunan futbolculardan Nicolo Zaniolo, Sergio Oliveira, Mathias Ross, Efe Akman, Berk Balaban ve Jankat Yılmaz da maçın kadrosunda yer almadı.

GURBETÇİ TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Gurbetçi taraftarlar, Galatasaray'ın Austria Wien ile oynadığı hazırlık maçına yoğun ilgi gösterdi.

Avusturya ve çevre ülkelerden gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, Generali Arena'da kendilerine ayrılan tribünleri büyük oranda doldurdu. Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Karşılaşmayı 9 bin 857 biletli taraftarın statta takip ettiği açıklandı.

ÜÇÜNCÜ HAZIRLIK MAÇINI YARIN CSAKVAR İLE YAPACAK

Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında yarın Macaristan'ın Csakvar ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı takımın kamp yaptığı tesislerde oynanacak karşılaşma (TSİ) 19.30'da başlayacak.

Stat: Generali Arena

Hakemler: Gerhard Grobelnik, Andreas Heidenreich, Şafak Barmaksız (Avusturya)

Austria Wien: Kos, Handl (Dk. 46 Meisl), Martins, Galvao, Potzmann, Ranftl, Jukic (Dk. 46 Braunöder), Holland, Fitz (Dk. 78 Polster), Fischer (Dk. 46 Gruber), Tabakovic (Dk. 88 Huskovic)

Galatasaray: Muslera, Boey (Dk. 84 Emre Kılınç), Nelsson (Dk. 67 Kaan Ayhan), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 67 Emin Bayram), Kazımcan Karataş (Dk. 67 Dubois), Berkan Kutlu (Dk. 84 Metehan Baltacı), Midtsjö (Dk. 67 Hamza Akman), Yunus Akgün (Dk. 61 Morutan), Yusuf Demir (Dk. 61 Mertens), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Dk. 84 Baran Demiroğlu)

Goller: Dk. 49 Holland (Austria Wien), Dk. 83 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 75 Meisl (Austria Wien)

Sarı kartlar: Dk. 40 Ranftl, Dk. 62 Martins (Austria Wien)

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