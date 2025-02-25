Şampiyonluk için Rams Park'ta mutlak kazanması gereken taraf kuşkusuz Fenerbahçe'ydi. Daha çok galibyete ihtiyacı olan Kanarya, Aslan'a karşı kazanacak golü de pozisyonları da üretemedi. Fenerbahçeli taraftarlar maçtan sonra takımlarını tribüne çağırıp, mücadelelerini alkışlasalar da bu beraberliğin belki de onlara şampiyonluktan edeceğinin bilincindeydi. Zira G.Saray bundan sonraki maçlarda 24 maçlık ortalamasını tutturursa ligi F.Bahçe'nin 2 puan önünde bitirecek. Geride kalan 24 maçın, 20'sini kazanıp, sadece 4 beraberlik alan Sarı-Kırmızılılar, 2.66'lık bir ortalama yakaladı. Bundan sonra kalan 12 karşılaşmada da bu ortalamayı tutturmaları halinde ligi 6+4+32, 96 puanla tamamlayacaklar.

FB EN ÇOK 94 YAPABİLİR

Fenerbahçe kalan 12 karşılaşmanın tamamını kazansa bile 58+36 puanla ancak 94 puana ulaşabilecek. Bu da Fenerbahçe'nin şampiyon ihtimalini güçleştiriyor. Ancak 3 puanlı sistemde daha önce bu farkların kapatıldığı ve şampiyonluğun el değiştirdiği durumlar da tarihi bir gerçek.