Galatasaray, Avrupa kupalarında 281. karşılaşmasına çıkıyor

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 280 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 107 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 74 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 376 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 414 gole engel olamadı.

- Müzede 2 Avrupa kupası

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.

Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa'yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid'i eleyerek kazandı.

- Avrupa'da önemli başarılar

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalyan ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova ekibine yine çeyrek finalde boyun eğdi.

Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli idaresinde aldığı başarılı sonuçlarla ''Avrupa Fatihi'' unvanını kazandığı, Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası yarı finaline adını yazdırdı ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı.

Organizasyon adının UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevrilmesinin ardından ise sarı-kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4'erli 2 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de sarı-kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi.

Galatasaray, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi.

Sarı-kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti.

Galatasaray, Avrupa kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı da galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü.

- Kurayla 1 kez elendi, 1 kez tur atladı

Galatasaray, Avrupa kupalarında iki takımın yenişememesi durumlarında geçmişte uygulanan ''kura çekme'' yönteminin, çeyrek final öncesinde bir kez kurbanı, bir kez de şanslı tarafı oldu.

Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1963-64 sezonu 2. turunda İsviçre ekibi Zürih'le eşleşen Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybedip, evindeki maçı ise 2-0 kazandı. O dönemdeki uygulamaya göre tarafsız saha olarak İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan 3. maçın sonucu da 2-2 bitince, çekilen kura sonucunda Zürih turu geçip adını çeyrek finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1969-70 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Çekoslovakya ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelip, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra rövanş maçının normal süresini ise aynı skorla galip tamamladı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince yine kura çekimine gidildi ve bu kez şanslı taraf olan Galatasaray, çeyrek finale yükseldi.

- En farklı galibiyet ve mağlubiyet

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini İsrail ekibi Maccabi Netanya, en farklı yenilgisini ise Alman ekibi Bayern Münih karşısında yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi 2009-2010 sezonu 3. ön eleme turu rövanş maçında İsrail'in Maccabi Netanya ekibini konuk eden sarı-kırmızılı ekip, Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan maçı 6-0 kazanarak Avrupa kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, 1972-1973 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda ise Alman ekibi Bayern Münih'e 6-0 kaybetti ve tarihinin en farklı yenilgisini aldı.

- Şampiyonlar Ligi'ndeki iç saha performansı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahadaki 57. maçına çıkacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasındaki 55 maçın 22'sini kazanan sarı-kırmızılı takım, 18 kez berabere kaldı. Galatasaray, iç sahadaki 15 mücadeleden ise mağlup ayrıldı.

Galatasaray, sahasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında rakiplerine galibiyet sayısında üstünlük kurmasına rağmen attığı gol bakımından geride kaldı.

Sarı-kırmızılılar, sahasındaki müsabakalarda 68 gol atarken, kalesindeki 70 gole engel olamadı.

- Sahasında 13 maç kaybetmedi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada yenilmezlik serisi 13 maç oldu.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda 20 Ekim 1999'da İngiltere'nin Chelsea takımına sahasında 5-0 yenilen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 13 iç saha müsabakasını da kaybetmedi. Bu süreçte 9 galibiyet alan Galatasaray, 4 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 13 maçlık iç sahada yenilmezlik serisi, 19 Mart 2002'deki Barcelona karşılaşmasıyla sona erdi.

- İç sahada galibiyet serisi 5 maç

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasındaki galibiyet serisi 5 maç oldu.

Sarı-kırmızılılar, 13 maçlık iç sahadaki yenilmezlik serisinde kendisinin üst üste kazanma rekorunu da kırdı.

Galatasaray, 2000-2001 ve 2001-2002 sezonlarda sahasında arka arkaya Fransa'nın Paris Saint-Germain, İspanya'nın Deportivo la Coruna, İtalya'nın Milan, İspanya'nın Real Madrid ve İtalya'nın Lazio takımlarını mağlup etti.

Galatasaray, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 iç saha maçında birer galibiyet, beraberlik ve yenilgi aldı.

- En farklı galibiyet ve yenilgi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahadaki en farklı galibiyetini 1998-1999 sezonunda 3-0'lık skorla Norveç'in Rosenborg takımına karşı aldı.

Sarı-kırmızılıların sahasındaki en farklı mağlubiyetleri ise 1999-2000 sezonunda 5-0'lık skorla İngiltere'nin Chelsea ve 2013-2014 sezonunda 6-1'lik skorla İspanya'nın Real Madrid takımlarına karşı yaşadı.

- En çok maça Bülent Korkmaz çıktı

Galatasaray forması altında Avrupa kupalarında en çok maça Bülent Korkmaz çıktı.

Kariyerinde 101 Avrupa kupası maçına çıkan Bülent Korkmaz, Galatasaray'ın Avrupa kulvarında en çok forma giyen ismi olarak rekoru elinde bulunduruyor.

- Fransız takımlarıyla 18. maç

Sarı-kırmızılı takım, Fransa ekipleriyle 18. kez karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Fransa temsilcileriyle yaptığı 17 maçta 6 galibiyet alırken, 7 kez mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım bu ülke takımlarına karşı 4 maçı berabere tamamladı.

Fransız ekiplerine 19 gol atan Galatasaray, kalesinde 28 gol gördü.

Galatasaray, PSG ile tarihinde 4 maç yaparken, rakibine karşı ikişer galibiyet ve yenilgi aldı.

İki takım ilk kez 1996-1997 sezonunda Kupa Galipler Kupası'nda karşı karşıya geldi. İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 4-2 kazanan sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki karşılaşmadan 4-0 mağlup ayrıldı.

Galatasaray ile PSG 2000-2001 sezonunda bu sefer UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakip oldu. Sarı-kırmızılı ekip, evindeki ilk karşılaşmayı şu an teknik heyette görev yapan Ümit Davala'nın golüyle 1-0 kazandı. Galatasaray, deplasmandaki mücadelede ise rakibine 2-0 yenildi.