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Spor

Galatasaray, Avrupa Ligi maçına hazır!

Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Letonya ekibi RFS ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA2 Ekim 2024 Çarşamba 12:22 - Güncelleme:
Galatasaray, Avrupa Ligi maçına hazır!
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında yarın deplasmanda Letonya'nın RFS ekibiyle yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

Isınma hareketleri ve pas organizasyonlarıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın diğer bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı takımda tedavisi tamamlanan Hakim Ziyech, takımla çalışmalara başladı.

Antrenmanda 31 yaşına giren Michy Batshuayi'nin doğum günü kutlandı.

Galatasaray, karşılaşma için bugün Letonya'ya gidecek.

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