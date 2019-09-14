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Dün akşam Kasımpaşa maçının özellikle ikinci yarısında etkisiz bir oyun ortaya koyan ve Club Brugge karşılaşması öncesi çok da iç açmayan Galatasaray’ın ağır futbolu eleştiri topladı.

LUYİNDAMA BİR ŞEYLER DENİYOR!

Orta sahada Babel, Ömer Bayram, N’Zonzi, Belhanda ve Feghouli’nin ayağa oynama işini fazla abartması ve takımın ileri çıkamaması dikkatlerden kaçmazken, ilerde Falcao’nun yalnız kalması Galatasaray’ın son durumunu gözler önüne serdi. Ağır futbolun yanı sıra defansta Luyindama ve Marcao’nun topla çıkarken yaptıkları pas hataları taraftarların tepkisini çekerken, özellikle Luyindama’nın kötü performansı sarı kırmızıların resmen kabusu oldu.

FALCAO İLERİDE TEK BAŞINA

Takım olarak vasatı aşamayan Galatasaray’da Garry Rodrigues ve Onyekuru gibi hızlı futbolcuların eksikliği bir bakışta anlaşılırken, tecrübeli teknik direktör Fatih Terim’in Çarşamba günü Club Brugge deplasmanında takımına oynatacağı oyun merak ediliyor. Bu futbolun Belçika’da kesinlikle yetmeyeceğini bilen teknik heyetin sistem değişikliğine gitmesi beklenirken, henüz hazır olmayan yıldız isimlerin sert bir dille uyarılacağı belirtiliyor. Üçüncü bölgeye gitmekte zorlanan Galatasaray’ın orta sahası Falcao’yu yalnız başına bırakırken, Belhanda – Feghouli – Babel gibi kramponların ceza sahasına neredeyse hiç girmemeleri Terim’i kara kara düşündürüyor.