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Spor

Galatasaray, Avrupa sahnesi 326. kez çıkacak

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 326. mücadelesine çıkacak.

AA29 Ocak 2025 Çarşamba 11:56 - Güncelleme:
Galatasaray, Avrupa sahnesi 326. kez çıkacak
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Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki 325 müsabakanın 116'sından galibiyetle ayrılırken 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 88 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 447 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 490 gole engel olamadı.

"KUPA 2"DE 100 MAÇI GEÇTİ

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 102. kez mücadele edecek.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 101 karşılaşmada 40 galibiyet, 35 beraberlik, 26 yenilgi yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 164 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 133 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE SON 21 MAÇIN 19'UNDA KAYBETMEDİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 21 karşılaşmanın 19'unda yenilmedi.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 21 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazandı, 10'undan beraberlikle ayrıldı.

Bu süreçte İspanyol devi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom", deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.

AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
Şampiyon Kulüpler Kupası35128154253
UEFA Şampiyonlar Ligi122293162122210
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri3422757538
Kupa Galipleri Kupası32127134255
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi101403526164133
UEFA Süper Kupa11--21
Toplam32511688121447490

HOLLANDA TAKIMLARINA KARŞI PERFORMANSI

Galatasaray, Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına karşı 10. sınavını verecek.

Sarı-kırmızılılar ile Hollanda temsilcileri arasında bugüne kadar 9 maç yapıldı. Söz konusu müsabakaların 2'sini kazanabilen "Cimbom", 1 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

Galatasaray, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde 18 gol gördü.

DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK

Galatasaray, Hollanda takımlarıyla deplasmanda oynadığı 5 maçta galip gelemedi.

Dış sahada PSV ile oynadığı 4 maçı da kaybeden sarı-kırmızılı ekip, AZ Alkmaar ile yaptığı tek maçtan ise beraberlik çıkardı. Bu sezonki AZ Alkmaar maçıyla Hollanda'dan ilk kez puanla dönen Galatasaray, Ajax'ı yenerek Hollanda deplasmanında ilk galibiyetini arayacak.

AJAX İLE İLK RESMİ RANDEVU

Galatasaray ile Ajax ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek.

Ajax, sarı-kırmızılı ekibin 1956'dan bu yana UEFA organizasyonlarında mücadele edeceği 112. takım olacak. Hiçbir resmi müsabakada eşleşmeyen iki takım, daha önce 2 özel maçta rakip oldu.

Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin açılışı 15 Ocak 2011'de Ajax ile yapılan özel maçla gerçekleştirildi. Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci karşılaşma ise 11 Ocak 2014'te Antalya'daki özel bir turnuvada yapıldı. Söz konusu maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

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