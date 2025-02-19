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Spor

Galatasaray, Avrupa sahnesine 328. kez çıkmaya hazırlanıyor

Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile karşılaşacak. Bu maç ile birlikte sarı kırmızılı ekip Avrupa sahnesine 328. kez çıkacak.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 12:38 - Güncelleme:
Galatasaray, Avrupa sahnesine 328. kez çıkmaya hazırlanıyor
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UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında yarın Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 328. mücadelesine çıkacak.

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 327 maçta mücadele etti.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 116'sından galibiyetle ayrılırken 123 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 88 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 449 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 496 gole engel olamadı.

"KUPA 2"DE 104. MAÇ

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 104. kez mücadele edecek.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 103 karşılaşmada 40 galibiyet, 35 beraberlik, 28 yenilgi yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 166 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 139 gol gördü.

AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
Şampiyon Kulüpler Kupası35128154253
UEFA Şampiyonlar Ligi122293162122210
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri3422757538
Kupa Galipleri Kupası32127134255
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi103403528166139
UEFA Süper Kupa11--21
Toplam32711688123449496

HOLLANDA TAKIMLARINA KARŞI KÖTÜ PERFORMANS

Galatasaray, Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına karşı iyi bir performans sergileyemedi.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında Hollanda temsilcilerine karşı 11 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik alabilen Galatasaray, 8 kez mağlup oldu. Hollanda takımlarına karşı son galibiyetini 24 yıl önce elde eden Galatasaray, son 7 mücadelede 6 kez yenildi.

HOLLANDA TEMSİLCİLERİNE KARŞI GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekibin UEFA organizasyonlarında Hollanda temsilcilerine karşı yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

TarihOrganizasyonMaçSkor
16.09.1987Şampiyon Kulüpler KupasıPSV-Galatasaray3-0
30.09.1987Şampiyon Kulüpler KupasıGalatasaray-PSV2-0
19.09.2001Şampiyonlar LigiPSV-Galatasaray3-1
30.10.2001Şampiyonlar LigiGalatasaray-PSV2-0
18.10.2006Şampiyonlar LigiGalatasaray-PSV1-2
31.10.2006Şampiyonlar LigiPSV-Galatasaray2-0
21.07.2021Şampiyonlar LigiPSV-Galatasaray5-1
28.07.2021Şampiyonlar LigiGalatasaray-PSV1-2
28.11.2024Avrupa LigiAZ Alkmaar-Galatasaray1-1
30.01.2025Avrupa LigiAjax-Galatasaray2-1
13.02.2025Avrupa LigiAZ Alkmaar-Galatasaray4-1

AZ ALKMAAR, TÜRK TAKIMLARINA HİÇ YENİLMEDİ

AZ Alkmaar, Türk takımlarıyla toplamda 9 kez karşılaştı.

Hollanda ekibi, Başakşehir, Fenerbahçe, Kayserispor ve Galatasaray ile yaptığı maçlarda 5 galibiyet ve 4 beraberlik yaşarken, hiç mağlup olmadı.

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