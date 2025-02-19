Galatasaray, Avrupa sahnesine 328. kez çıkmaya hazırlanıyor

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında yarın Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 328. mücadelesine çıkacak.



1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 327 maçta mücadele etti.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 116'sından galibiyetle ayrılırken 123 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 88 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 449 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 496 gole engel olamadı.

"KUPA 2"DE 104. MAÇ

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 104. kez mücadele edecek.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 103 karşılaşmada 40 galibiyet, 35 beraberlik, 28 yenilgi yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 166 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 139 gol gördü.

AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 122 29 31 62 122 210 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 34 22 7 5 75 38 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 103 40 35 28 166 139 UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1 Toplam 327 116 88 123 449 496

HOLLANDA TAKIMLARINA KARŞI KÖTÜ PERFORMANS

Galatasaray, Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına karşı iyi bir performans sergileyemedi.

Sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında Hollanda temsilcilerine karşı 11 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik alabilen Galatasaray, 8 kez mağlup oldu. Hollanda takımlarına karşı son galibiyetini 24 yıl önce elde eden Galatasaray, son 7 mücadelede 6 kez yenildi.

HOLLANDA TEMSİLCİLERİNE KARŞI GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekibin UEFA organizasyonlarında Hollanda temsilcilerine karşı yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tarih Organizasyon Maç Skor 16.09.1987 Şampiyon Kulüpler Kupası PSV-Galatasaray 3-0 30.09.1987 Şampiyon Kulüpler Kupası Galatasaray-PSV 2-0 19.09.2001 Şampiyonlar Ligi PSV-Galatasaray 3-1 30.10.2001 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-PSV 2-0 18.10.2006 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-PSV 1-2 31.10.2006 Şampiyonlar Ligi PSV-Galatasaray 2-0 21.07.2021 Şampiyonlar Ligi PSV-Galatasaray 5-1 28.07.2021 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-PSV 1-2 28.11.2024 Avrupa Ligi AZ Alkmaar-Galatasaray 1-1 30.01.2025 Avrupa Ligi Ajax-Galatasaray 2-1 13.02.2025 Avrupa Ligi AZ Alkmaar-Galatasaray 4-1

AZ ALKMAAR, TÜRK TAKIMLARINA HİÇ YENİLMEDİ

AZ Alkmaar, Türk takımlarıyla toplamda 9 kez karşılaştı.

Hollanda ekibi, Başakşehir, Fenerbahçe, Kayserispor ve Galatasaray ile yaptığı maçlarda 5 galibiyet ve 4 beraberlik yaşarken, hiç mağlup olmadı.