Galatasaray, Avrupa sahnesine 330. kez çıkacak

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa serüveninde farklı organizasyonlarda 37 farklı ülkenin 112 farklı takımıyla karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 329 maçta mücadele etti.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki müsabakaların 116'sından galibiyetle ayrılırken 124 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa maçlarında rakip fileleri 452 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 503 gole engel olamadı.

"DEVLER LİGİ"NDE 18. SEZON

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18. kez mücadele ediyor.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezona kadar 17 kez boy gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, 10 kez elemeleri geçerek, 7 kez de doğrudan "Devler Ligi"ne katıldı.

Galatasaray, 1993-1994 ve 2001-2002'de 2 ön eleme, 1994-1995, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2003-2004 ve 2006-2007'de tek ön eleme, 2023-2024'te ise üç ön eleme geçerek gruplara kaldı. Sarı-kırmızılılar, 2008-2009, 2021-2022 ve 2024-2025 sezonlarında ise elemelerde takıldı.

"Cim Bom", 2002-2003, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2019-2020'de ise doğrudan mücadele etti.

Galatasaray, bu sezon da doğrudan katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez 36 takımlı lig formatında yarışıyor.

"DEVLER LİGİ"NDE 159. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 159. kez sahne alacak.

UEFA tarafından düzenlenen Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 35 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 123 kez mücadele etti.

Galatasaray, söz konusu turnuvalarda toplamda 41 galibiyet, 39 beraberlik ve 78 yenilgi yaşadı. Rakip fileleri 165 kez sarsan "Cimbom" kalesinde 268 gol gördü.

Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 34 mücadelede 22 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı. Toplamda 75 gol atan Galatasaray, rakiplerinin 38 golüne engel olamadı.

SON 18 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA 1 GALİBİYET

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktığı son 18 müsabakada sadece 1 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup aşamasında geride kalan 18 müsabakada 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşadı.

SAHASINDAKİ SON 8 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında yaptığı son 8 maçta galibiyet alamadı.

İç sahada son "Devler Ligi" galibiyetini 2017-2018 sezonunda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımı karşısında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 8 müsabakada dörder beraberlik ve yenilgi gördü.

Söz konusu maçlarda 9 gol atan Galatasaray, kalesindeki 14 gole engel olamadı.

AVRUPA'DA SON 11 MÜSABAKADA 3 KEZ YENİLDİ

"Cimbom" Avrupa kupalarında çıktığı son 11 müsabakanın 8'sinde mağlubiyet yüzü görmedi.

Sarı-kırmızılı takım, tamamı UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan son 11 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik alırken 3 kez yenildi.

Son 11 maçtaki yenilmeme oranı yüksek görünse de Galatasaray, son 7 karşılaşmadan istediği sonuçları alamadı. Bu süreçte galibiyet elde edemeyen sarı-kırmızılılar, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle: