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Spor

Galatasaray, Avrupa'da 316. kez sahne alıyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Sparta Prag ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, 316. kez Avrupa sahnesine çıkıyor.

AA21 Şubat 2024 Çarşamba 11:29 - Güncelleme:
Galatasaray, Avrupa'da 316. kez sahne alıyor
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında yarın Çekya'nın Sparta Prag takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarında 316. mücadelesine çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 315 müsabakanın 113'ünden galibiyetle ayrıldı. 118 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 84 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 426 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 468 gole engel olamadı.

AVRUPA KUPALARINDA GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
Şampiyon Kulüpler Kupası35128154253
UEFA Şampiyonlar Ligi122293162122210
UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri3222737334
Kupa Galipleri Kupası32127134255
UEFA Kupası ve Avrupa Ligi93373125145115
UEFA Süper Kupa11--21
Toplam31511384118426468

SON 25 AVRUPA MAÇINDA 4 KEZ KAYBETTİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 25 müsabakada sadece 4 kez mağlup oldu.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 13'ü UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 6'sı da "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 25 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

"KUPA 2"DE GALİBİYET SAYISI DAHA FAZLA

Galatasaray, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 93 maça çıktı.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 2 numaralı futbol turnuvasında 37 galibiyet, 31 beraberlik ve 25 yenilgi yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 145 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 115 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE SON 13 MAÇTA BİR KEZ KAYBETTİ

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 13 maçında sadece 1 kez mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, 2021-2022 sezonunda mücadele ettiği "Kupa 2"de elemelerde İskoç ekibi St. Johnstone ile Danimarka temsilcisi Randers'i geçti. Grup aşamasında İtalya'nın Lazio, Rusya'nın Lokomotiv Moskova ve Fransa'nın Olympique Marsilya takımlarıyla karşılaşan Galatasaray, namağlup lider olarak tur atladı.

Son 16 turunda İspanyol ekibi Barcelona ile eşleşen sarı-kırmızılılar turnuvaya veda etti. "Cimbom" 2021-2022 sezonundaki tek yenilgisini son maçta Barcelona karşısında yaşadı.

Galatasaray, söz konusu sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 12 maçın 5'ini kazanırken, 6'sında berabere kaldı ve birini kaybetti.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon ise play-off turunda dahil olduğu Avrupa Ligi'ne Sparta Prag galibiyetiyle başladı.

SPARTA PRAG İLE 6. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında yarın Sparta Prag ile 6. kez karşı karşıya gelecek.

Rekabette daha önce oynanan 5 maçta takımlar ikişer galibiyet elde ederken, bir müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, tarihinde Çekya takımlarıyla oynadığı 9 maçta ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

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