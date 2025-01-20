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Spor

Galatasaray Avrupa'da ilkin peşinde! Zorlu maçta rakip Dinamo Kiev

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın sahasında Dinamo Kiev'i konuk edecek. Sarı kırmızılı ekip, bu maçı kazanması halinde Ukrayna temsilcilerine karşı ilk galibiyetini alacak. Müsabaka saat 18.30 başlayacak. İşte detaylar...

AA20 Ocak 2025 Pazartesi 09:39 - Güncelleme:
Galatasaray Avrupa'da ilkin peşinde! Zorlu maçta rakip Dinamo Kiev
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UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın Dinamo Kiev'i konuk edecek Galatasaray, Ukrayna temsilcilerine karşı ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 19, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, toplam 25 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. "Kupa 2"nin 7. haftasında yarın RAMS Park'ta Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak Galatasaray, maçtan galibiyetle ayrılarak ilk 8 iddiasına sağlam adımlarla yürümeyi hedefliyor.

Avrupa kupalarında Ukrayna temsilcileriyle bugüne kadar yaptığı 3 maçta galibiyet alamayan sarı-kırmızılı ekip, yarın kazanması durumunda ilk 8 iddiasının yanı sıra Ukrayna takımlarına karşı kötü istatistiğini de değiştirecek.

Ukrayna takımlarıyla ilk maçında 2008-09 sezonunda Metalist karşısında çıkan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, ikinci sınavını 2010-11 sezonunda Karpaty karşısında verdi. UEFA Avrupa Ligi play-off eleme turundaki eşleşmedeki maçlar 2-2 ve 1-1 berabere sona erdi.

DİNAMO KİEV'İN TÜRK RAKIMLARINA KARŞI 27. SINAVI

Ukrayna temsilcisi, UEFA organizasyonlarında Türk takımlarına karşı 26 kez sahaya çıktı.

Başkent ekibi, söz konusu müsabakalarda 13 galibiyet, 6 beraberlik alarak iyi bir performans sergiledi. Türk takımları, Dinamo Kiev'e karşı 7 kez kazanabildi.

İlk olarak 1975'te Kupa Galipleri Kupası'nda Bursaspor ile mücadele eden Kiev temsilcisi, sonrasında Trabzonspor, Beşiktaş, ve Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

DİNAMO İLE İLK RANDEVU

Galatasaray ile Dinamo Kiev tarihinde ilk kez bir resmi maçta mücadele edecek.

UEFA organizasyonlarında daha önce hiç eşleşmeyen iki takım arasındaki ilk karşılama yarın oynanacak.

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