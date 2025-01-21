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Spor

Galatasaray, Avrupa'da son çeyrekte turladı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi play-in etabı üçüncü maçında Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball ekibini 75-73 mağlup etti ve son 16 turuna yükselmeyi başardı.

AA21 Ocak 2025 Salı 23:54 - Güncelleme:
Galatasaray, Avrupa'da son çeyrekte turladı
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi play-in etabı üçüncü maçında Fransa'nın Saint-Quentin Basket-Ball ekibini 75-73 mağlup etti.

Bu sonuçla seride durumu 2-1'e getiren sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna yükselmeyi başardı. Galatasaray, bu etapta Unicaja, Rytas ve Manisa Basket ile karşı karşıya gelecek.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Martins Kozlovskis (Letonya), Martin Vulic (Hırvatistan)

Galatasaray: Cummings 24, Blumbergs 12, Palmer 8, Izundu 9, Buğrahan Tuncer 7, Livingston 3, Wallace 3, Sadık Emir Kabaca 5, Göksenin Köksal 4, Delgado

Saint-Quentin Basket-Ball: Schwartz 6, Traore 20, Pfister, Moore 6, Kirkwood 11, Robinson 11, Boucaud 3, Olejniczak 6, Silva 10, Goudou-Sinha, Oniangue

1. Periyot: 23-15

Devre: 45-31

3. Periyot: 54-56

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