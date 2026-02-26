İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Şubat 2026 Perşembe / 10 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9039
  • EURO
    52,0122
  • ALTIN
    7329.49
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Avrupa'da turladı! Türkiye UEFA ülke puanında kritik eşiği geçti
Spor

Galatasaray Avrupa'da turladı! Türkiye UEFA ülke puanında kritik eşiği geçti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off rövanşında Juventus'a 3-2 mağlup oldu. İlk maçı sahasında 5-2 kazanan sarı-kırmızılılar, toplam skorda 7-5 üstünlük sağlayarak adını son 16'ya yazdırdı. Temsilcimizin Devler Ligi'nde tur atlaması UEFA ülke puanına da yansıdı. İşte sıralamadaki güncel durum...

HABER MERKEZİ26 Şubat 2026 Perşembe 08:14 - Güncelleme:
Galatasaray Avrupa'da turladı! Türkiye UEFA ülke puanında kritik eşiği geçti
ABONE OL

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu play-off etabının rövanş maçları oynandı. Galatasaray, Juventus'u eleyerek Devler Ligi'nde son 16'ya kaldı.

Galatasaray, İstanbul'da oynanan ilk maçı sahasında 5-2 kazanarak büyük bir avantajı yakalamıştı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki uzatmaya giden maçta 3-2 yenilse de ilk maçtaki skor avantajıyla adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off maçlarının sona ermesinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi. Türkiye, 9. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

UEFA ülke puanında Şampiyonlar Ligi maçları sonrasında oluşan güncel sıralama şöyle:

UEFA ÜLKE PUANI

1-) İngiltere - 112.741

2-) İtalya - 97.803

3-) İspanya - 91.984

4-) Almanya - 88.545

5-) Fransa - 79.712

6-) Portekiz - 69.266

7-) Hollanda - 66.595

8-) Belçika - 61.450

9-) TÜRKİYE - 50.715

10-) Çekya - 47.625

11-) Yunanistan - 46.712

12-) Polonya - 45.125

ÖNERİLEN VİDEO

Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı: Göklerdeki istikbalimiz için buradayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.