Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu play-off etabının rövanş maçları oynandı. Galatasaray, Juventus'u eleyerek Devler Ligi'nde son 16'ya kaldı.
Galatasaray, İstanbul'da oynanan ilk maçı sahasında 5-2 kazanarak büyük bir avantajı yakalamıştı. Sarı-kırmızılı ekip, deplasmandaki uzatmaya giden maçta 3-2 yenilse de ilk maçtaki skor avantajıyla adını son 16 takım arasına yazdırdı.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off maçlarının sona ermesinin ardından UEFA ülke puanı güncellendi. Türkiye, 9. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
UEFA ülke puanında Şampiyonlar Ligi maçları sonrasında oluşan güncel sıralama şöyle:
UEFA ÜLKE PUANI
1-) İngiltere - 112.741
2-) İtalya - 97.803
3-) İspanya - 91.984
4-) Almanya - 88.545
5-) Fransa - 79.712
6-) Portekiz - 69.266
7-) Hollanda - 66.595
8-) Belçika - 61.450
9-) TÜRKİYE - 50.715
10-) Çekya - 47.625
11-) Yunanistan - 46.712
12-) Polonya - 45.125