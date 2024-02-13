Galatasaray, Avrupa'da zirvede yer aldı

Fenerbahçe'nin Alanyaspor beraberliğiyle ligde zirveyi devralan Galatasaray, performansıyla adını Avrupa'nın da en tepesine yazdırdı.

Geride kalan 25 maçta 21 galibiyet-3 beraberlik-1 yenilgi alan teknik direktör Okan Buruk liderliğindeki sarı-kırmızılılar, topladığı 66 puanla en iyi 15 lig arasında zirvenin tek hakimi oldu.

Galatasaray'ı; hanesinde 64 puan bulunan ezeli rakibi Fenerbahçe, İskoç ekibi Celtic (61), İspanyol devi Real Madrid (61), İtalyan temsilcisi İnter (60) ve Hollanda'dan PSV Eindhoven (59) takip etti.

52 kez fileleri sarsan Aslan, kalesinde gördüğü 14 golle de en az gol yiyen ilk 10 takım arasında 5 numarada yerini aldı.