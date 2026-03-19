Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool ve Galatasaray karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray deplasmanda rakibine 4-0 kaybederek Avrupa'ya veda etti.
Maçın ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
Türkiye'den Samsunspor son kalan takım olurken; en yakın rakip Çekya'da Sigma Olomouc ve Sparta Prag kaldı.
Samsunspor, Rayo Vallecano deplasmanına 3-1'lik dezavantajla çıkacak.
Sigma Olomouc, 0-0'ın rönvaşında Mainz'a konuk olacak. Sparta Prag 2-1 yenildiği maçın rövanşında AZ Alkmaar'ı konuk edecek.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1- İngiltere: 114.686
2- İtalya: 98.874
3- İspanya: 94.421
4- Almanya: 89.759
5- Fransa: 81.355
6- Portekiz: 70.966
7- Hollanda: 67.345
8- Belçika: 62.250
9- TÜRKİYE: 51.475
10- Çekya: 48.525
11- Yunanistan: 47.912
12- Polonya: 46.250