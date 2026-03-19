  • Galatasaray Avrupa'ya veda etti! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
Galatasaray Avrupa'ya veda etti! İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray Liverpool'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Maçın ardından UEFA ülke puanı güncellendi. İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum...

HABER MERKEZİ19 Mart 2026 Perşembe 09:24 - Güncelleme:
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool ve Galatasaray karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray deplasmanda rakibine 4-0 kaybederek Avrupa'ya veda etti.

Maçın ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

Türkiye'den Samsunspor son kalan takım olurken; en yakın rakip Çekya'da Sigma Olomouc ve Sparta Prag kaldı.

Samsunspor, Rayo Vallecano deplasmanına 3-1'lik dezavantajla çıkacak.

Sigma Olomouc, 0-0'ın rönvaşında Mainz'a konuk olacak. Sparta Prag 2-1 yenildiği maçın rövanşında AZ Alkmaar'ı konuk edecek.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1- İngiltere: 114.686

2- İtalya: 98.874

3- İspanya: 94.421

4- Almanya: 89.759

5- Fransa: 81.355

6- Portekiz: 70.966

7- Hollanda: 67.345

8- Belçika: 62.250

9- TÜRKİYE: 51.475

10- Çekya: 48.525

11- Yunanistan: 47.912

12- Polonya: 46.250

