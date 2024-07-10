Galatasaray, Avusturya kampında hazırlıklarına devam ediyor

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam etti.

Sezonu 3 Temmuz'da İstanbul'da açmasının ardından hazırlıklar için Avusturya'nın Linz kenti yakınlarından Geinberg kasabasına gelen sarı-kırmızılı takım, kampın ikinci gününde çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanın ilk 30 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi. Antrenmanın basına açık kısmında denge, çabukluk ve dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu.

Basına kapalı bölümde ise tam sahada yüksek tempoda koşu yapıldığı bildirildi. Bu sırada izinli olduğu için takıma geç katılan Mauro Icardi, özel program dahilinde çalıştı.

Çalışmayı Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Sportif AŞ yöneticisi Maruf Güneş, Futbol Direktörü Cenk Ergün ve yardımcısı Ayhan Akman da izledi. Hatipoğlu ile Güneş, antrenman öncesinde bir süre teknik direktör Okan Buruk ile sohbet etti.

