İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2024 Çarşamba / 4 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,9372
  • EURO
    35,677
  • ALTIN
    2512.32
  • BIST100
    10774.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Avusturya kampında hazırlıklarına devam ediyor
Spor

Galatasaray, Avusturya kampında hazırlıklarına devam ediyor

Yeni sezon hazırlıkları için Avusturya'da bulunan Galatasaray, çalışmalarına teknik direktör Okan Buruk yönetiminde devam ediyor.

AA10 Temmuz 2024 Çarşamba 13:44 - Güncelleme:
Galatasaray, Avusturya kampında hazırlıklarına devam ediyor
ABONE OL

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampında devam etti.

Sezonu 3 Temmuz'da İstanbul'da açmasının ardından hazırlıklar için Avusturya'nın Linz kenti yakınlarından Geinberg kasabasına gelen sarı-kırmızılı takım, kampın ikinci gününde çalışmalarını sürdürdü.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanın ilk 30 dakikalık bölümü basına açık gerçekleştirildi. Antrenmanın basına açık kısmında denge, çabukluk ve dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu.

Basına kapalı bölümde ise tam sahada yüksek tempoda koşu yapıldığı bildirildi. Bu sırada izinli olduğu için takıma geç katılan Mauro Icardi, özel program dahilinde çalıştı.

Çalışmayı Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Sportif AŞ yöneticisi Maruf Güneş, Futbol Direktörü Cenk Ergün ve yardımcısı Ayhan Akman da izledi. Hatipoğlu ile Güneş, antrenman öncesinde bir süre teknik direktör Okan Buruk ile sohbet etti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.