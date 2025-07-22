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Spor

Galatasaray Avusturya'da yeni sezon mesaisinde

Galatasaray yeni sezon öncesi hazırlıklarına teknik direktör Okan buruk yönetiminde Avusturya'da devam ediyor.

AA22 Temmuz 2025 Salı 13:07 - Güncelleme:
Galatasaray Avusturya'da yeni sezon mesaisinde
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Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam etti.

Windischgarsten bölgesinde kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde çalıştı. İlk yarım saatlik bölümü basına açık tutulan idman, dinamik ısınmayla başladı. Ardından üç gruba ayrılan futbolcular 8'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.

Antrenmana, Avusturya 2. Ligi takımlarından Admira Wacker ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Nicolo Zaniolo katılmadı.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına yarın, İtalya 1. Ligi ekiplerinden Cagliari ile yapacağı maçla devam edecek. Sarı-kırmızılı takım, TSİ 20.30'da yapılacak maçın ardından Türkiye'ye dönecek.

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