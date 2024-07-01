İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Temmuz 2024 Pazartesi / 25 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,6854
  • EURO
    35,1522
  • ALTIN
    2452.87
  • BIST100
    10406.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Aykut Acar ile nikah tazeledi
Spor

Galatasaray, Aykut Acar ile nikah tazeledi

Galatasaray HDI Sigorta, orta oyuncusu Aykut Acar ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

AA1 Temmuz 2024 Pazartesi 15:26 - Güncelleme:
Galatasaray, Aykut Acar ile nikah tazeledi
ABONE OL

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, orta oyuncusu Aykut Acar ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımız, genç orta oyuncumuz Aykut Acar ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. 2018-2019 sezonunda genç takımımıza transfer olan, 2022-2023 sezonunda A takıma yükselerek geçtiğimiz 2 sezon takımımızın kadrosunda yer alan genç oyuncumuz, önümüzdeki sezon da Galatasaray forması ile mücadele edecek. Aykut Acar'a Galatasaray forması ile başarılı bir sezon dileriz." denildi.

  • Galatasaray HDI Sigorta
  • aykut acar
  • voleybol
  • sözleşme

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.