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Spor

Galatasaray ayrılığı açıkladı! Emin Bayram, resmen Westerlo'da

Galatasaray, genç stoper oyuncusu Emin Bayram'ın Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandığını duyurdu.

6 Eylül 2023 Çarşamba 19:10 - Güncelleme:
Galatasaray ayrılığı açıkladı! Emin Bayram, resmen Westerlo'da
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Galatasaray, Emin Bayram'ın Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandığını açıkladı.

Galatasaray, 20 yaşındaki defans oyuncusu Emin Bayram'ın 2023-2024 sezonu sonuna kadar Belçika temsilcisi KVC Westerlo'ya kiralandığını açıkladı.

Galatasaray, altyapısından yetişen 20 yaşındaki stoper Emin Bayram'ın 2023-2024 sezonu sonuna kadar Belçika temsilcisi KVC Westerlo'ya kiralandığını duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Emin Bayram'ın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda KVC Westerlo kulübü ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 11 karşılaşmaya çıkan genç futbolcu, gol ya da asist katkısı üretemedi.

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