İSTANBUL 25°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2024 Cuma / 25 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0761
  • EURO
    37,6703
  • ALTIN
    2742.08
  • BIST100
    9833.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray ayrılığı duyurdu! Derrick Köhn'ün yeni takımı belli oldu
Spor

Galatasaray ayrılığı duyurdu! Derrick Köhn'ün yeni takımı belli oldu

Galatasaray, Derrick Köhn'ün satın alma opsiyonuyla Werder Bremen'e kiralandığını açıkladı.

30 Ağustos 2024 Cuma 18:04 - Güncelleme:
Galatasaray ayrılığı duyurdu! Derrick Köhn'ün yeni takımı belli oldu
ABONE OL

Galatasaray, Derrick Köhn'ün satın alma opsiyonuyla Werder Bremen'e kiralandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Derrick Köhn'ün 2024-2025 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre, satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda SV Werder Bremen GmbH&Co. KGaA kulübümüze kesin transfer bedeli olarak 5.125.000 euro ödeyecektir.

İlaveten anlaşmada geçici transfer dönemi için 400.000 euro tutarında şarta bağlı bonus yer almaktadır." denildi.

İLK UÇAKLA ALMANYA'DA!

25 yaşındaki sol bek cuma günü sabah saatlerinde sağlık kontrollerinden geçmek için Bremen'e gitti.

G.SARAY TFF'YE BİLDİRDİ!

Sarı kırmızılı takım, Derrick Köhn'ün Almanya'ya transfer olduğunu TFF'ye de resmen bildirdi.

OKAN BURUK OYUNDAN ALDI

Galatasaray'da performansı eleştirilen oyuncuyu Okan Buruk da son oynanan Young Boys maçında devre arasında oyundan almıştı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Galatasaray'ın 3,3 milyon euroya kadrosuna kattığı tecrübeli oyuncu, 19 maça çıktı ve 1 gol, 2 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.