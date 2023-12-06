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Spor

Galatasaray ayrılığı duyurdu

Galatasaray, erkek basketbol takımında forma giyen 24 yaşındaki oyuncu Muhaymin Mustafa ile yolların ayrıldığını duyurdu.

IHA6 Aralık 2023 Çarşamba 12:37 - Güncelleme:
Galatasaray ayrılığı duyurdu
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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, 1.5 sezondur forma giyen 24 yaşındaki oyuncu Muhaymin Mustafa ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2022/23 sezonu başında kadromuza katılan ve 1,5 sezondur sarı kırmızılı formamız ile mücadele eden oyuncumuz Muhaymin Mustafa ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Muhaymin Mustafa'ya göstemiş olduğu mücadele ve emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

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