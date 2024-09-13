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Spor

Galatasaray, ayrılığı duyurdu!

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun Gaziantep FK'ye kiralandığını açıkladı.

13 Eylül 2024 Cuma 20:10 - Güncelleme:
Galatasaray, ayrılığı duyurdu!
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Halil Dervişoğlu'nun Gaziantep FK'ye kiralandığını duyurdu.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcumuz Halil İbrahim Dervişoğlu'nun 2024-2025 sezonu için geçici transferi konusunda Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. ile anlaşmaya varılmıştır."

GAZİANTEP'İN AÇIKLAMASI

"Gaziantep FK de Galatasaray'ın ardından 24 yaşındaki futbolcunun kiralık transferini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Gaziantep Futbol Kulübümüz, Milli forvet Halil Dervişoğlu transferi konusunda Galatasaray ve oyuncunun kendisi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varmıştır.

Halil Dervişoğlu'na kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz."

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?

8 Aralık 1999 yılında Hollanda'nın Rotterdam kentinde dünyaya gelen Halil, futbol kariyerine Sparta Rotterdam altyapısında başladı. 2018 yılında Sparta'nın A takımında forma giymeye başlayan Halil, 2019 yılında 3 milyon € karşılığında İngilitere Premier Ligi takımlarından Brentford'a transfer oldu. 2020 sezonunu Hollanda Ligi takımlarından Twente'de kiralık olarak geçiren Halil, ardından Galatasaray'a kiralık olarak katıldı. 2021 yılında ise Burnley'de kiralık olarak forma giydi. Başarılı futbolcu son olarak ise Galatasaray forması giydi. Çalışkanlığı ve yüksek hızı ile dikkat çeken Dervişoğlu, Türkiye A Milli Takımımız'da da 16 kez forma giydi; 6 gol atıp 3 asist yaptı. Kariyeri boyunca 210 maça çıkan Halil, 60 gol atarken 32 asistle de takımına katkı sağladı.

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