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Spor

Galatasaray ayrılığı duyurdu! Oğulcan Çağlayan'ın yeni adresi belli oldu

Galatasaray, 27 yaşındaki genç forvet Oğulcan Çağlayan'ın takımdan ayrıldığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. Başarılı futbolcunun Gaziantep FK'ya imza atması bekleniyor.

14 Eylül 2023 Perşembe 11:05 - Güncelleme:
Galatasaray ayrılığı duyurdu! Oğulcan Çağlayan'ın yeni adresi belli oldu
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Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Oğulcan Çağlayan'a teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz!" denildi.

GAZİENTEP İLE ANLAŞTI

Oğulcan, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK ile anlaşma sağladı. Hürriyet'e konuşan Gaziantep FK Başkan Yardımcısı Güney Dağdeviren, "Oğulcan Çağlayan ile anlaştık, bugün (çarşamba) öğleden sonra Gaziantep'e gelecek" dedi.

Oğulcan Çağlayan, Gaziantep FK ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

GALATASARAY PERFORMANSI

Sarı-kırmızılı takıma transfer olduktan sonra Eyüpspor, Giresunspor ve Pendikspor'a kiralık olarak giden Oğulcan Çağlayan Galatasaray kariyerinde 29 maça çıkarken 4 gol - 1 asist üretti.

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