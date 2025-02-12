İSTANBUL 5°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Şubat 2025 Çarşamba / 14 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,0979
  • EURO
    37,4674
  • ALTIN
    3344.73
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, AZ Alkmaar maçı kamp kadrosunu açıkladı! Listede 10 kişi yok
Spor

Galatasaray, AZ Alkmaar maçı kamp kadrosunu açıkladı! Listede 10 kişi yok

Galatasaray, Avrupa Ligi eleme turu play-off ilk maçında Hollanda ekibi AZ Alkamar ile oynayacağı maçın kadrosunu duyurdu.

Haber Merkezi12 Şubat 2025 Çarşamba 16:02 - Güncelleme:
Galatasaray, AZ Alkmaar maçı kamp kadrosunu açıkladı! Listede 10 kişi yok
ABONE OL

Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi eleme turu play-off ilk maçı öncesi kamp kadrosunu açıkladı.

Kamp kadrosunda sarı kart cezalıları Davinson Sanchez, Lucas Torreira ve Victor Osimhen yer almadı. Ayrıca sakatlıkları devam eden Ismail Jakobs, Mauro Icardi ve Yunus Akgün de kadroya dahil edildi.

Kısıtlamalar dolayısıyla UEFA listesine yazılamayan Eren Elmalı, Ahmed Kutucu, Przemyslaw Frankowski ve Mario Lemina da kamp kadrosuna alınmadı.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.