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Spor

Galatasaray, AZ Alkmaar maçı öncesi taraftarını uyardı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda AZ Alkmaar ile oynayacağı maç öncesi taraftarlarına uyarılarda bulundu.

28 Kasım 2024 Perşembe 13:51 - Güncelleme:
Galatasaray, AZ Alkmaar maçı öncesi taraftarını uyardı
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda AZ Alkmaar ile oynayacağı maç öncesi taraftarlarına uyarılar yaptı.

İŞTE GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

"Hollanda'daki Büyük Galatasaray Taraftarı'nın Dikkatine!

Taraftarlarımız, yerel saat ile 12.00'den itibaren Paardenmarkt, 1811 KH, Alkmaar adresinde toplanacaktır.

AZ Alkmaar ile oynayacağımız karşılaşma için kapı açılışı yerel saat ile 16.15, VIP kapı açılışı ise 16.45 olarak belirlenmiştir.

Buluşma noktası, otobüslerin stadyuma kalkış noktasıdır. Taraftarlarımız, buluşma noktasından stadyuma ücretsiz otobüslerle taşınacaktır. Sadece geçerli bileti olan taraftarlar kabul edilecektir.

Başkalarına zarar verebilecek havai fişek veya nesneleri taşımak yasaklanmıştır. Stadyumda şemsiyelere izin verilmeyecektir. Yaya olarak stadyuma gidiş izni verilmediği için buluşma noktasından hareket edecek olan otobüslerle gitmeniz gerekmektedir.

Maçtan sonra taraftarlarımız stadyumda maksimum 30 dakika bekletilecektir. Daha sonra taraftarlarımız tren istasyonuna ve/veya otoparka taşınacaktır."

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