İSTANBUL 4°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2025 Çarşamba / 21 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,3046
  • EURO
    37,9123
  • ALTIN
    3424.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Galatasaray, AZ Alkmaar maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı konuk edecek Galatasaray karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 18:14 - Güncelleme:
Galatasaray, AZ Alkmaar maçına hazır
ABONE OL

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın sahasında AZ Alkmaar ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, yoğun kar yağışı altında yapıldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde AZ Alkmaar maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği bildirildi.

Tedavilerine devam edilen Ismail Jakobs, Yunus Akgün, Alvaro Morata ve Mauro Icardi, antrenmana katılmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta AZ Alkmaar ile karşılaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.