Galatasaray, AZ Alkmaar maçına hazır

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın sahasında AZ Alkmaar ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, yoğun kar yağışı altında yapıldı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık tutuldu.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde AZ Alkmaar maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği bildirildi.
Tedavilerine devam edilen Ismail Jakobs, Yunus Akgün, Alvaro Morata ve Mauro Icardi, antrenmana katılmadı.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 20.45'te RAMS Park'ta AZ Alkmaar ile karşılaşacak.