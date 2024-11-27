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Spor

Galatasaray, AZ Alkmaar mesaisini tamamladı

Galatasaray, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda yarın Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

DHA27 Kasım 2024 Çarşamba 14:34 - Güncelleme:
Galatasaray, AZ Alkmaar mesaisini tamamladı
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UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi Az Alkmaar'a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışmalarıyla devam eden antrenmanın basına kapalı olan bölümünde ise AZ Alkmaar maçının taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan çalışmada yer almadı. Galatasaray, bugün saat 17.00'de özel uçakla Hollanda'ya gidecek.

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